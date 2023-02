Wijzigingen verkeerssituatie en markten wegens carnaval

Hoe zou het nog zijn met de plannen voor een dieren­asiel in de regio Leuven? “We hebben alles, behalve een goede locatie”

Een eigen dierenasiel in Leuven of minstens in de regio: het blijft al enkele jaren voorlopig bij plannen. Sinds de samenwerking met asiel De Zorghoeve in Bertem stopte, ging Leuven wel al in zee met het dierenasiel in Mechelen. Daar kreeg beagle Luka als eerste ‘Leuvense hond’ opvang, maar waar zullen zijn vriendjes in de toekomst terecht kunnen? Schepen van Dierenwelzijn Thomas Van Oppens (Groen): “We onderzoeken momenteel een aantal locaties.”