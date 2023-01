Weesgedichten sieren binnenstad : “Mogelijk breiden we dit uit naar deelgemeenten”

De stad ging eind vorig jaar op zoek naar 25 ‘adoptieramen’. Inwoners van binnen de stadsvesten konden hierop inschrijven om hun raam ter beschikking te stellen van een gedicht. “Het was helemaal geen probleem om deze te vinden”, vertelt schepen van cultuur Wim Bergé. “Het is een nationaal initiatief, maar wel voor het eerst dat onze stad hieraan deelneemt. We zijn nog maar net gestart maar ik hoop al meteen op een vervolg. Het is een leuke manier om mensen werken van dichters te (her)ontdekken. Gedichten helpen ons om vreugde en verdriet te delen, om die gevoelens een plaats te geven waarvoor je zelf geen woorden hebt. Taal is een mooi gegeven om ons uit te drukken, te communiceren.... Ooit had onze stad een stadsdichter. Dat kaderde toen in een project om een ‘stadsartiest’ te verkiezen, maar uiteindelijk doofde dit project uit. Spijtig, want ik ben meteen vragende partij om opnieuw een stadsdichter te hebben. Poëzie is een mooi gegeven. Trouwens, weet je dat één van de twee ereburgers die onze stad heeft een dichteres is? Namelijk Julia Tulkens. Niet onbelangrijk dus, die poëzie.”