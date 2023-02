WEERBERICHT. Zwaarbewolkte ochtend in Tienen

Afrika Filmfesti­val komt even naar Boutersem

Van 21 april tot en met 6 mei vindt in Leuven het Afrika Filmfestival plaats. Dat evenement zet films gemaakt op het Afrikaanse continent bij ons in de kijker. Op 29 maart krijg je al een voorsmaakje in Boutersem. In de bibliotheek kan je gaan kijken naar ‘Africa United’. De toegang is gratis.