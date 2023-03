WEERBERICHT. Zwaarbewolkt in Tienen vanochtend

Vrouw die vlucht na tik tegen BMW veroor­deeld tot 3.000 euro boete en twee maanden rijverbod

Een vrouw die in november 2020 achteruit tegen een geparkeerde BMW in Tienen reed, zal zich die tik nog lang herinneren. Touraya A. reed met een voorlopig rijbewijs en had twee kinderen op de achterbank. Omdat ze vluchtte, betaalt ze nu het gelag. In beroep kreeg ze twee maanden rijverbod en moet ze meer dan 3.000 euro betalen.