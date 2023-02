WEERBERICHT. Vanochtend kans op helder weer in Tienen

Leuven Jongeren Jeugdhuis Sojo zamelen geld in voor Syrië: “Eerst de oorlog, en nu dit: mijn hart bloedt”

De hartverscheurende beelden van de aardbeving in Turkije en Syrië laten niemand koud, niet in het minst de jongeren van jeugdhuis Sojo. Met een levensgrote poster en een resem warme dranken riepen ze de Leuvense pendelaars op tot solidariteit met de getroffenen in het Syrische Idlib. “Mijn familie is dakloos”, klinkt het bij een van de initiatiefnemers.