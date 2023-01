WEERBERICHT. Vanochtend kans op bewolking in Tienen

Leuven Het Leuvense gerechtsge­bouw is volgens Els Van Hoof geen waardige werkplek voor het welzijn van de werknemers: “Het lijkt wel het kantoor van De Collega’s uit de vorige eeuw”

Krijgt het personeel van het Leuvense gerechtsgebouw perspectief op een kwaliteitsvolle en waardige werkplaats in 2023? Dat zou alvast een mooi cadeau zijn, want momenteel moeten de werknemers het stellen met erg povere voorzieningen. “Versleten vloerbekleding en plafonds, noodgedwongen eten aan je bureau omdat er geen refter is en niet eens gescheiden toiletten voor mannen en vrouwen. Dit kan echt niet meer in deze tijd”, aldus federaal parlementslid Els Van Hoof (CD&V).

