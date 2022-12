WEERBERICHT. Vanochtend helder weer in Tienen

Leuven Schepen Denise Vandevoort (Vooruit) neemt afscheid van lokale politiek en blikt vooruit naar haar pensioen: “Ik ga geen schoonmoe­der spelen voor mijn opvolger”

Als jonge Limburgse had ze eerst als poetsvrouw gewerkt in het legendarische café Den Delper in Leuven, maar midden jaren ’80 kwam Denise Vandevoort (65) het politieke toneel op als een ‘Roodgroene Peper’. Wat volgde, was een 40-jarige carrière, waarvan de helft als schepen van de Leuvense socialisten. In mei kondigde ze haar afscheid aan, op 30 december is haar laatste officiële dag als schepen. HLN Leuven trok naar een half opgeruimd bureau in het Stadskantoor voor een afscheidsgesprek. “Sommigen vroegen zich af of ik opnieuw ziek was, maar dat is dus niet het geval.”

