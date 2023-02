WEERBERICHT. Mistige ochtend in Tienen

Zoutleeuw Twee paarden overleden door rhinovirus in manège Prova-Hof in Zoutleeuw: “Alle dieren in quarantai­ne geplaatst”

Verschillende paarden overleden of zwaar ziek en al de andere dieren in quarantaine. Dat drama is op dit moment aan de gang in manège Prova-Hof in Zoutleeuw. Het rhinovirus is er namelijk uitgebroken, een ziekte die uiterst gevaarlijk is voor paarden. Bovendien gaat het om een uiterst besmettelijk virus. Eigenaar van de manège, Bert Prouvé, roept dan ook op tot voorzichtigheid.

3 februari