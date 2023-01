WEERBERICHT. Kans op zware neerslag en bewolking vanochtend in Tienen

Tienen Mag je kind binnenkort naar school ? Maak kennis met de Tiense scholen

Is je kind geboren in 2021? Dan mag het binnenkort voor het eerst naar school! Of gaat je kind de overstap maken naar het secundair onderwijs? Maak kennis met de Tiense (basis)scholen. School in zicht organiseert woensdag 18 januari om 19.30 uur in zaal Manege een infoavond met scholenmarkt. Je krijgt er informatie over het aanmeld- en inschrijvingssysteem, over de naschoolse opvang en het projecht School in zicht. Daarnaast maak je kennis met de zes deelnemende scholen: ‘t Klein Atheneum, De Luchtballon, De suikerspin, Immaculata, Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Jozef. Inschrijven voor de Infoavond met scholenmarkt doe je via deze link.

11 januari