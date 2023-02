WEERBERICHT. Kans op helder weer vanochtend in Tienen

Grootscha­lig landbouw­pla­teau krijgt opnieuw kleinscha­li­ge landschaps en natuurver­ster­king

Regionaal Landschap Zuid-Hageland vzw doet jaarlijks in het winterseizoen tientallen aanplanten van heggen en hoogstamboomgaarden. Daarnaast worden parkjes, speeltuintjes… en dergelijke vergroend. De meeste aanplanten gebeuren bij particulieren, voornamelijk in grotere tuinen of in weiland met hobbydieren.