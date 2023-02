WEERBERICHT. Kans op helder met enkele wolkenvelden vanochtend in Tienen

Glabbeek Groepsaan­koop stookolie OCMW Glabbeek levert inwoners besparing op van 17.010 euro

Via een gezamenlijke aankoop van stookolie (4 keer per jaar) probeert het OCMW van Glabbeek voor inwoners van de gemeente een fikse korting te bedingen, ongeacht de grootte van ieders bestelling (min. 500 liter). Ook dit keer tekenden meer dan 100 gezinnen in op de groepsaankoop.

