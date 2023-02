WEERBERICHT: Kans op bewolking vanochtend in Tienen

Leuven Het Inloophuis in Leuven wint 20e editie van Hugo De Keyser­prijs: “Je bent er geen patiënt met kanker, je bent er een persoon met kanker”

De Leuvense Persclub heeft opnieuw fysiek prijzen uitgedeeld aan mensen en organisaties die het leven in Leuven aangenamer maakten in 2022. De Hugo De Keyserprijs - vernoemd naar een overleden regiojournalist van HLN - ging dit jaar naar Het Inloophuis, een initiatief dat nog maar net is opgestart in hartje Leuven. De Lifetime Achievement-award ging dan weer naar Marc Beullens, de sterke man achter de populaire Corrida in Leuven.

2 februari