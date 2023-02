WEERBERICHT. Kans op bewolking in Tienen vanochtend

Tienen Leegstaan­de handelspan­den in Tienen zoeken Valentijns­part­ner met Vinder

Vooruit Tienen voert actie tegen het hoge aantal leegstaande handelspanden in Tienen. Het ontwierp daarom voor de voormalige Pand van de Paradiso en Carrefour market aan de Hennemarkt een Vinder-profiel, om tijdens Valentijn de aandacht van geïnteresseerde ondernemers te trekken. “Om een goede partner te vinden, heeft dit pand een sterk lokaal bestuur nodig dat volop inzet op het bestrijden van leegstand. We hebben alle tools in handen om het aantal matches te verhogen”, zegt Nele Daenen, bestuurslid van Vooruit Tienen.