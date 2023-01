WEERBERICHT. In Tienen gedeeltelijk bewolkte ochtend

Tienen/Lubbeek Uitvaart­cen­trum voor thuisopba­ring overgeno­men : Gemoeds­rust wordt Gemoeds­rust

Roel Van Roosbroeck richtte in 2018 samen met zijn vrouw Inge Gemoedsrust, (on)gewone uitvaart op in Hakendover. De eerste uitvaartverzorger in het Hageland op basis van thuisopbaring. Eigen ervaring leerde hen dat deze wijze van afscheid een belangrijk deel kan zijn in het verder omgaan met het verlies. In 2022 moet een keuze gemaakt worden. Uitvaarder Gemoedsrust van Roel Van Roosbroeck, geeft de fakkel door aan Karen Vanacker uit Pellenberg. Uitvaart op basis van thuisbewaring en persoonlijke inbreng, krijgt zo een vervolg in het Hageland.

