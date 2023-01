WEERBERICHT. Bewolking in Tienen vanochtend

Boutersem Kruidtuin in domein van Kwabeek zoekt groene vingers

De gemeente is op zoek naar een vrijwilliger voor het onderhouden van de kruidtuin in het domein van Kwabeek. Onze gemeente beschikt over een kruidtuin achter het gemeentehuis. Deze kruidtuin werd jarenlang vrijwillig onderhouden door gewezen burgemeester Guido Langendries. Hij zal deze taak echter niet langer opnemen. Bij deze wil de gemeente hem uitdrukkelijk bedanken voor de jarenlange inzet en al het werk dat hij verzette in onze kruidtuin. “Bedankt Guido, door jou kon onze kruidtuin echt stralen!”

4 januari