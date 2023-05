WEER. Vanochtend overwegend bewolkt weer in Tienen

Gemeente organi­seert in 2024 een unieke interactie­ve tentoon­stel­ling over WO I en WO II en doet oproep naar verhalen en foto’s

Het gemeentebestuur organiseert in samenwerking met de gemeentelijke cultuur -en erfgoedraad van vrijdag 6 tot maandag 9 september 2024 in de gemeentelijke evenementenhal Hangaar 44 een unieke interactieve tentoonstelling over het leven in ons dorp tijdens WO I en WO II. In het bijzonder wordt 110 jaar begin van WO I herdacht (1914-2024) en 80 jaar bevrijding van ons land tijdens WO II herdacht (1944-2024).