WEER. Stralend zonnig weer in Tienen vandaag

Verkeersinfo Ruim half uur file op E314 vanaf Heverlee door twee ongevallen in Winksele

Er gebeurde een ongeval op de E314 in Winksele richting Lummen. Daardoor is de linkerrijstrook versperd. Ongeveer een uur later gebeurde er weer een ongeval ter hoogte van Winksele. Nu is ook de rechterrijstrook versperd. Het is momenteel 37 minuten aanschuiven vanaf Heverlee.