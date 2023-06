WEER. Kans op helder weer vanochtend in Tienen

Muzikale duizend­poot Ronald Ausloos (58) plots overleden

Muzikaal duizendpoot en medewerker van het provinciedomein Het Vinne, Ronald Ausloos (58) uit Attenrode, is plots overleden. Ronald was iemand die steeds klaarstond voor anderen en ervan hield om mensen op muzikaal -of ander artistiek- avontuur te nemen.