WEER. Kans op helder weer in Tienen vanochtend

Vlaams minister Lydia Peeters doet kennis op rond inclusief fietsen bij fietsad­vies­cen­trum UZ Leuven: “De fiets biedt hen zelfstan­dig­heid en onafhanke­lijk­heid”

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters heeft vandaag het fietsadviescentrum van het revalidatiecentrum van UZ Leuven in Pellenberg bezocht. Daar wil de minister inzicht krijgen in de obstakels die mensen ervaren bij het fietsen, om zo te komen tot een inclusiever fietsbeleid in Vlaanderen. “Met de juiste begeleiding en voorzieningen, kan de fiets hen de vrijheid bieden om zich zelfstandig te verplaatsen. Met deze inzichten kunnen we ons fietsbeleid verder verfijnen”, vertelt minister Peeters.