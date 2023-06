WEER. Kans op bewolking vanochtend in Tienen

LEVENSVER­HAAL. Indrukwek­kend afscheid van Vincent Gaeremynck (59): een echte viking maar wel eentje met een groot hart

“Als er één iemand was die wist hoe je het leven moet vieren dan was het Vincent wel…” Die woorden van echtegnote Katia Coolsaet gingen afgelopen zaterdag door merg en been in parochiekerk Sint-Jan de Doper in het Groot Begijnhof in Leuven. Familie, vrienden en zakenrelaties namen er afscheid van de man die van garage Volvo Lacom in Haasrode een begrip maakte en onderweg vele harten beroerde met zijn bijzondere persoonlijkheid, om over zijn beroemde handdruk nog maar te zwijgen.