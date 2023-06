WEER. In Tienen heldere ochtend

Begijnhof in verval: “De hoeveelste verzakking dit is? we zijn de tel kwijt....”

De bewoners van het Begijnhof in Tienen zien het niet echt meer zitten. Het heeft helemaal niets met dit tropisch weer te maken, maar wel met de riolering.....want die is er blijkbaar zo lek als een zeef. En dat mag je letterlijk nemen. “Terwijl arbeiders een zinkgat herstellen, duikt het andere enkele meters verder al op.” Niet verwonderlijk dus dat enkelen van hen angst hebben om nog met hun wagen door de straten te rijden. Niet eenvoudig als je weet dat er zich in de straat ook een garagecomplex bevindt.