WEER. Heldere ochtend in Tienen

Pakjesauto­maat in Orsmaal tijdelijk buiten gebruik

De pakjesautomaat van Bpost aan het gemeentehuis in Linter (Orsmaal) is tijdelijk buiten gebruik. Om pakjes te ontvangen, verzenden en retourneren kan je in het postkantoor terecht of aan de pakjesautomaat op het Dorpsplein in Drieslinter. We houden je op de hoogte wanneer dit technisch probleem verholpen is.