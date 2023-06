WEER. Helder weer in Tienen vanochtend

Internaat Kolifant moet de deuren sluiten: “Is er iemand met gezond verstand die inziet dat je deze kinderen niet op straat kan gooien?”

Nog een goede week en dan sluit internaat Kolifant aan de Molenbergstraat in Landen de deuren. Door het nieuwe decreet van minister Ben Weyts krijgen kleine internaten véél minder middelen waardoor ze enkel kunnen fusioneren of... sluiten. Kolifant ging dit schooljaar van start met zeven jongeren, maar nu de sluiting écht nabij is, zijn ze al met tien. “Als klap op de vuurpijl is er een aanvraag voor nog eens vijf kinderen binnengelopen.” Begeleiders en jongeren getuigen hoe hard die sluiting voor hen aankomt.