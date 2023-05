WEER. Helder weer in Tienen vanochtend

RESTOTIP. Mykene: “Hier is aandacht voor vegan, maar het is ook een aanrader voor liefheb­bers van vlees en BBQ”

Ooit een oude patriciërswoning maar nu een restaurant met veel aandacht voor moderne keukentrends zoals vegan en ketobereidingen: restaurant Mykene in de Leuvense Muntstraat. Blijven de liefhebbers van een lekker stukje vlees dan op hun honger zitten? Verre van want chef Stijn Gille is niet voor niets BBQ-kampioen met zijn team ‘Smoke On The Wild Side’.