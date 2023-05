WEER. Helder in Tienen vanochtend

Stille betoging in Leuven voor Sanda Dia na uitspraak in zaak-Reuzegom: “Mijn cursussen aan de KU Leuven zijn duurder dan deze geldboete”

Op het Ladeuzeplein in Leuven verzamelden zaterdagnamiddag een kleine honderdtal mensen in stilte om hun ongenoegen te uiten over de uitspraak in zaak-Reuzegom. Bijna vijf jaar na het overlijden van Sanda Dia (20) werden alle achttien Reuzegommers uiteindelijk veroordeeld tot werkstraffen van 200 tot 300 uur en 400 euro boete. De verontwaardiging is enorm groot. “Een schrijnend geval van klassenjustitie.”