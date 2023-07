WEER. Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Tienen vandaag

Dorpspar­tij Glabbeek opgetogen met komst nieuwe Stadspar­tij Durf in buurgemeen­te Tienen

Vrijdagavond lanceerde professor Jonathan Holslag de nieuwe stadspartij Durf in buurgemeente Tienen. De Dorpspartij werkt vandaag in de regio overduidelijk inspirerend voor de oprichting van nieuwe lokale partijen die komaf willen maken met het falend beleid in hun dorp of stad. De Dorpspartij ontstond 12 jaar geleden namelijk als reactie van inwoners op het non-beleid van de traditionele partijen in Glabbeek. “Bij de oprichting werden we zelfs uitgelachen door de traditionele partijpolitiek. Maar de Dorpspartij slaagde er in Glabbeek op amper 10 jaar in van een dorp dat al jaren stilstond opnieuw een bruisende moderne gemeente te maken waar het merendeel van de inwoners meer dan ooit fier op zijn. In 2018 haalde de Dorpspartij in Glabbeek zelfs een verpletterende monsterscore van maar liefst 12 op de 17 zetels in de gemeenteraad”, reageert de burgemeester.