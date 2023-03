Wat te doen in het Hageland: deze 8 bezienswaardigheden mag je niet missen

Zin in een uitstapje dicht bij huis? Daarvoor is het prachtige Hageland de ideale uitvalsbasis. Er valt namelijk heel wat te beleven in de heuvelachtige streek: van kerkelijke gebouwen en een machtig kasteel tot de toren van de ‘Callboys’. Geen idee waar te beginnen? Wij geven je alvast acht tips met bezienswaardigheden en activiteiten die je niet mag missen.

Op zoek naar een betaalbare parkeerplaats in het Hageland? Wij wijzen je hier de weg naar de goedkoopste parkings.

1. Basiliek van Scherpenheuvel

Volledig scherm De basiliek van Scherpenheuvel is het grootste bedevaartsoord van het land. © PGA

De basiliek van Scherpenheuvel is een baken in het Hagelandse landschap. Het is het pronkstuk van het grootste bedevaartsoord van ons land en ze staat er al sinds 1627. Daarmee is het de oudste koepelkerk van de Benelux. Het bouwwerk kwam er op vraag van aartshertog Albrecht van Oostenrijk en Isabella. In 1922 werd ze gepromoveerd tot basiliek, sinds 1952 is het ook een beschermd monument. Het gebouw heeft de vorm van een zevenster. Die figuur verwijst naar de zeven vreugden en zeven smarten van Maria.

Waar? Isabellaplein 1, Scherpenheuvel

Wanneer? Elke dag van 7.15 tot 18 uur

Prijs? Gratis

Meer info vind je hier.

2. Museum Het Toreke in Tienen

Volledig scherm In de voormalige stadsgevangenis van Tienen vind je nu museum Het Toreke. © Bollen

In de voormalige stadsgevangenis op de Grote Markt van Tienen vind je vandaag een museum. Het gebouw staat er sinds 1848 en is een ontwerp van architect François Drossaert. Na een grondige restauratie in 1978 kreeg het een andere invulling. In het museum worden enkele unieke vondsten uit de Gallo-Romeinse periode getoond, maar er is ook aandacht voor de geschiedenis van de ruimere regio tussen de 16de en de 20ste eeuw. De collectie is opgebouwd rond de thema’s bidden, werken en feesten. Af en toe zijn er ook tijdelijke tentoonstellingen.

Waar? Grote Markt 6, Tienen

Wanneer? Vrijdag en zaterdag van 10 tot 17 uur

Prijs? 4 euro

Meer info vind je hier.

3. Vlooybergtoren in Tielt-Winge

Volledig scherm De Vlooybergtoren is een zwevende trap in het landschap. © Bollen

Sinds de Play 4-serie ‘Callboys’ is ook de Vlooybergtoren een bekend monument in het Hageland. De zwevende trap van 11 meter hoog en 20 meter lang staat in Tielt-Winge en biedt een prachtig uitzicht over de groene heuvels. De kleur van het staal waaruit hij is opgebouwd, verwijst naar het ijzerzandsteen. Dat bouwmateriaal is typisch voor de historische gebouwen in de regio. Wie de klim tot boven waagt, staat meteen op één van de hoogste locaties van het Hageland, op 80 + 11 meter hoogte.

Waar? Oudepastoriestraat 22, Tielt-Winge

Wanneer? De Vlooybergtoren is altijd toegankelijk

Prijs? Gratis

Meer info vind je hier.

Meer uit-tips in Leuven en het Hageland vind je in ons dossier.

4. Begijnhof van Diest

Volledig scherm Het begijnhof van Diest is nu een woonwijk. © Bollen

In Diest vind je een van de vele Vlaamse begijnhoven die collectief tot het UNESCO werelderfgoed behoren. In de Oranjestad werd het begijnhof gesticht in 1253. Meer dan vijf eeuwen later kwam er onder het Franse bewind in 1796 een einde aan. In totaal vind je er zo’n 90 woningen, waarvan de meeste dateren uit de 17de en 18de eeuw. Het poortgebouw in barokke stijl staat er zelfs al van 1671. Centraal op het begijnhof staat de kerk, gebouwd in ijzerzandsteen en toegewijd aan de heilige Catharina. Ook leuk om te weten: elke eerste zondag van de maand vind er een boek- en antiekmarkt plaats.

Waar? Begijnenstraat, Diest

Wanneer? Het begijnhof is altijd toegankelijk

Prijs? Gratis

Meer info vind je hier.

5. Stadsbrouwerij in Aarschot

Volledig scherm De stadsbrouwerij ligt wat verscholen op de site van CC Het Gasthuis. © Google StreetView

‘Den Bruine’ is het typische bier uit Aarschot, maar enkele decennia geleden verdween het brouwsel van de markt. Gelukkig was er de toeristische dienst van de stad. Zij wekten het originele bier samen met enkele inwoners en lokale brouwers terug tot leven. De stadsbrouwerij is de enige brouwerij die vandaag wordt uitgebaat door een stad. Op de Gasthuissite werd een schuur omgevormd tot huisbrouwerij en die kan je ook bezoeken. Zo kan je het brouwproces van nabij volgen en uiteraard ook eens proeven in ‘t Bruine Café.

Waar? Gasthuisstraat 22, Aarschot

Wanneer? Van dinsdag tot vrijdag van 9 tot 16.30 uur

Zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur

Prijs? Op aanvraag

Meer info vind je hier.

Meer culinaire tips in Leuven en het Hageland vind je in ons dossier.

6. Kasteel van Horst in Holsbeek

Volledig scherm Het Kasteel van Horst staat bekend als de thuis van de Rode Ridder. © Vertommen

In Holsbeek tref je het statige kasteel van Horst aan, een waterburcht middenin de groene vallei van de Wingebeek. Het optrekje werd vanaf de 13de eeuw bewoond door de Heren van Horst, de vierkante donjon werd gebouwd in de 15e eeuw. Door de eeuwen heen werd er meer en meer bijgebouwd en verfraaid, maar de laatste jaren geraakte het kasteel van de Rode Ridder toch wat meer in verval. Dat heeft vooral te maken met het water van de grote vijver eromheen. Erfgoedverenigingen doen er alles aan om het bouwwerk te restaureren en in ere te herstellen. Maar daardoor kan je momenteel helaas even niet binnen gaan kijken.

Waar? Horststraat 28, Holsbeek

Wanneer? Het gebied rond het kasteel van Horst is altijd toegankelijk

Prijs? Gratis

Meer info vind je hier.

7. Het Vinne in Zoutleeuw

Volledig scherm Provinciedomein Het Vinne is één van de mooiste plekjes om te gaan wandelen. © Provincie Vlaams Brabant

Het Vinne is het provinciedomein rond het grootste natuurlijke binnenmeer van Vlaanderen. In 2005 werd het gebied van 100 ha in Zoutleeuw teruggegeven aan de natuur. Dat is het ideale decor voor een ontspannende wandeling. Je vindt er onder meer een uitkijktoren en verschillende vogelkijkhutten. Ook de kinderen kunnen er hun hartje ophalen in de speeltuin. Na de wandeling kan je dan weer iets eten of drinken in de aanpalende bistro.

Waar? Ossenwegstraat 70, Zoutleeuw

Wanneer? Elke dag tussen zonsopgang en zonsondergang

Prijs? Gratis

Meer info vind je hier.

8. Abdij van Averbode

Volledig scherm De abdij van Averbode zorgt voor rust. © bollen

De geschiedenis van de abdij van Averbode gaat al terug tot in 1134. Oorspronkelijk leefden mannen en vrouwen er samen in een zogenaamde dubbelabdij, maar uiteindelijk verhuisden de zusters naar Nederland. Van de gebouwen die vandaag nog rechtstaan, is het poortgebouw uit de 14de eeuw het oudste. De kerk werd gebouwd in de 17de en 18de eeuw. Op het plein voor de kerk zie je de gebouwen weerspiegelen in het water. Een bezoekje aan de abdij kan je dan weer makkelijk afsluiten met een ijsje in de beroemde Lekdreef. Die bevindt zich vlakbij.

Waar? Abdijstraat 1, Averbode

Wanneer? De abdij is altijd toegankelijk

Prijs? Gratis

Meer info vind je hier.

Lees ook

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.