Wat te doen dit weekend in Leuven en het Hageland: van een Nomadefeest tot een Ratafia workshop

Bostwegel maakt verbinding met fietssnel­weg F24

Het voorbije weekend hebben de eerste fietsers de Bostwegel - dit is de verkorte aansluiting tussen de Boststraat en de Fietssnelweg F24 - in gebruik genomen. Er zijn langszij nog enkele bakens geplaatst in afwachting van de afwerking van de bermen. Deze afwerking zal pas uitgevoerd worden na de oogst om geen onnodige schade aan de gewassen toe te brengen.