Wat te doen dit Pinksterweekend in Leuven en het Hageland: van houtsnijden tot een springkastelenfestival

N-VA reageert op mesaanval in Leuvense ALDI: “Illegalen die misdrijven plegen, moeten sneller uitgewezen worden”

Recentelijk liep een winkelbediende van ALDI in Leuven gewond toen een winkeldief haar in de hand stak. De dader bleek een man die illegaal in ons land verblijft en volgens N-VA is de maat vol: “Geen pardon meer voor illegalen die onze wet komen overtreden. Zij moeten zo snel mogelijk het land worden uitgezet”, aldus kamerleden Theo Francken en Katrien Houtmeyers.