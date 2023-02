Ward volgt zichzelf niet op als wereldkampioen indoor roeien maar doorbreek wèl magische grens van 5.40 : “Weg naar medailles ligt open”

De deelnemers aan het WK konden er dit jaar voor kiezen om af te reizen naar het Canadese Toronto of van op een zelf gekozen locatie. Ward koos voor dat laatste omdat hij er tegen opzag zo’n verre reis te ondernemen na slopende examens en trainingen met de Belgische ploeg. Zijn thuisbasis in het tenniscomplex Grand Slam in Tienen zat afgelaten. Meer dan 600 supporters schreeuwden hem luidkeels naar de overwinning . Dat hoopte iedereen toch, maar helaas...de Duitser was net iets te sterk. Hij finishte met 5.37,3. Ward deed het met 5.39,7. Onder die magische grens dus. “Ik ben de twaalfde die onder die grens duikt”, glimlachte Ward vol ongeloof na zijn prestatie. “Als je weet dat van de voorgaande elf er reeds acht van hen een olympische medaille wisten te verzilveren (in goud wel te verstaan). Dat geeft wel perspectief, niet?”