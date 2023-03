Wandelaar schrikt zich een hoedje als hij ‘grote hagedis’ naast de weg ziet liggen

Tropen

Hoe het dier op de ring van Tienen terecht kwam, is nog onduidelijk. Leguanen zijn van nature tropische dieren die leven in Noord of Zuid Amerika, dus zeker dus niet in het ‘tropische Tienen.’ Volgens Mathieu zijn er maar twee mogelijkheden hoe het dier hier is terecht gekomen. “Mogelijk is het gedumpt. Sinds enkele jaren mag een leguaan niet meer gehouden worden als huisdier gezien deze van de positieflijst afgehaald werd. Mogelijk werd het illegaal gehouden huisdier te groot of te agressief en moest het daarom weg. Een andere mogelijkheid is dat het dier ontsnapt is. Het zou niet de eerste keer zijn dat we een ontsnapte leguaan moeten vangen. Ze kunnen goed klimmen en zijn zeer snel! In ieder geval is het geen dier dat hier in de natuur voorkomt.”