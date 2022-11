Wagen kan niet tijdig stoppen voor twee fietsers

Tienen Vandaal bekrast vijf wagens

In de Torenstraat in Tienen stelde een eigenaar van een wagen vast dat vandalen deze bekrast hadden. De feiten werden maandagochtend rond 8.50 uur vastgesteld. De wagen had in de flank een diepe kras in het koetswerk. De politie stelde vast dat in diezelfde straat nog vier andere wagens bekrast waren. Er werd meteen een onderzoek opgestart.

15 november