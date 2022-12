Waaibergstraat afgesloten door verzakking

De Waaibergstraat is niet toegankelijk voor doorgaand verkeer via het kruispunt met de Veldbornstraat. Plaatselijk verkeer kan de Waaibergstraat bereiken via de onderkant van de straat (kruispunt Gilainstraat). Er wordt een omleiding voorzien via de Strijdersstraat/Ijzerstraat/Kabbeekvest/Veldbornstraat en via de Veldbornstraat/ Kabbeekvest/Gilainstraat/Waaibergstraat. Voetgangers en fietsers kunnen langs de werken passeren.

De bushaltes in de Gilainstraat en Waaibergstraat worden in die periode niet bediend. De dichtstbijzijnde bushaltes zijn ‘Tienen Kabbeeksepoort’ en ‘Tienen Kabbeekvest’. Tijdens ‘Wintermagie’ wordt de speelplaats van VIA Sint-Jozef in de Waaibergstraat gebruikt als extra parking. Deze is voor de duur van de werken enkel bereikbaar via de onderkant van de straat (kruispunt Gilainstraat).