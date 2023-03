Vzw Parkili op expeditie naar Jordanië met 16 Parkinson-patiënten: “We eindigen in de historische stad Petra”

Vzw Parkili ontstond in 2017 toen Helwig Falk op 47-jarige leeftijd de diagnose Parkinson kreeg van de artsen. Helwig droomde ervan om de Kilimanjaro te beklimmen en samen met neuroloog Jen Maes en zeven lotgenoten werd die droom waarheid, net zoals vzw Parkili. Later volgde er nog een tweede expeditie in het Atlasgebergte en zo groeide de organisatie uit tot een vzw die bergen verzet voor mensen met Parkinson. Ook neuroloog Anneke Govaerts -verbonden aan het regionaal ziekenhuis in Tienen- leerde Parkili kennen en afgelopen weekend vertrok ze samen met zestien Parkinson-patiënten op expeditie naar Jordanië. “Deze reis is iets anders dan bergen beklimmen”, klinkt het. “We gaan zeven dagen lang wandeltochten maken en andere leuke dingen doen. Het hoogtepunt van de expeditie is minder hoog in vergelijking met eerdere expedities maar aankomen in de historische stad Petra is toch ook mooi. Ik onderneem deze reis om aan te tonen dat mensen met Parkinson niet afgeschreven mogen worden in de samenleving. Vaak kunnen ze nog veel meer dan de meeste mensen denken. Het wordt een hele uitdaging maar ik kan gelukkig rekenen op enthousiaste deelnemers en goede buddy’s om alles in goede banen te leiden.” Meer info: parkili.be