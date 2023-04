Vuurwerk : Camille vervolledigt het Suikerrock-zondagprogramma

Vooruit Tienen verwijt stadsbe­stuur gebrek aan visie voor het stadscen­trum

Welke visie en ambitie heeft dit stadsbestuur nog om het handelscentrum van Tienen nieuw leven in te blazen? Een gemakkelijke vraag zou je denken voor een coalitie die al twee legislaturen na elkaar aan zet is. Toch bleef een duidelijk antwoord vanuit het bestuur uit, tijdens de laatste gemeenteraad. Tijdens de laatste gemeenteraad uitte gemeenteraadslid Bart Thomas (Vooruit Tienen) dan ook kritiek op het huidige stadsbestuur vanwege het gebrek aan een visie voor het stadscentrum. “Dit gebrek aan visie vertaalt zich dan ook in lege winkelstraten en een toename van leegstand in de stad.” Volgens Vooruit is het stadsbestuur enkel bezig met losse projecten zonder oog te hebben voor het grotere plaatje.