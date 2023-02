Vrouw die vlucht na tik tegen BMW veroordeeld tot 3.000 euro boete en twee maanden rijverbod

Verwar­mings­ke­tel geeft de geest : leerlingen van tweede en derde graad campus D’Hek krijgen week afstandson­der­wijs

Heel wat leerlingen van campus D’ Hek zaten maandagochtend al bibberend in de klas. Net voor de vakantie had de verwarmingsketel het begeven en werkt helaas nog steeds niet. De school had wel aan de leerlingen gevraagd om zich extra warm te kleden om naar school te komen en probeerde een noodoplossing te zoeken met elektrische vuurtjes. Helaas haalde men is sommige lokalen nog geen tien graden. Daarop besliste de directie om het meerderheid van de leerlingen huiswaarts te sturen en hen de komende dagen via afstandsonderwijs de lessen laten bij te wonen. De overige leerlingen kunnen terecht in een nieuwbouwvleugel, daar is er wel verwarming die werkt.