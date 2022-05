Vriendinnen uit de zorg, Sandy en Tessa, openen eigen kinderopvang

Het was tijdens een gezellige avond onder wat vriendinnen dat Tessa vertelde over haar idee om bij haar thuis een eigen kinderopvang te beginnen. Meteen volgde de reactie “Hey, dat wil ik ook !” ... “T’ja, eigenlijk zijn we heel toevallig over dit onderwerp aan de praat geraken, vertellen dames die zelf ook mama’s zijn van beiden drie kinderen. “Nog vele uren babbelden we nadien hierover; wat als we eens samen een opvang zouden starten?” Van het ene kwam het andere. “Ook eerder toevallig kwamen we op dit pand uit. Sind februari stond het wel leeg, maar de indeling viel wel mee. Na een grondige opfrisbeurt hebben we het gezellig ingericht. In totaal is hier plaats voor 16 kinderen. We werken met een vast tarief van 29 euro per da, maar daar is wel eten en verzorgingsmateriaal inbegrepen? Voor de maaltijden werken we samen met een traiteur.”