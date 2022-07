Vooruit Tienen wil dat project “Ontbijt Op School” terug wordt opgestart

Tienen VIDEO. VIA Sint-Jo­zef telt af naar laatste belsignaal

Vandaag was het overal in Vlaanderen de laatste schooldag. De zesdejaars van VIA Sint-Jozef in Tienen keken dan ook heel hard uit naar het laatste belsignaal. Op beelden die ons werden toegestuurd is te zien hoe de leerlingen massaal aftellen tot de bel nog een laatste keer weerklinkt voor de zomer.

