Vooruit Tienen vraagt meer aandacht voor basistaken en betreurt aankondigingspolitiek : “Ook de bestaande middelen beter aanwenden is geen overbodige luxe”

Burgemees­ter laat zeecontai­ners aanrukken na geruchten over illegale raveparty: “Geen absurde toestanden bij ons zoals in Sint-Trui­den”

Volgens de federale politie bestaat er een groot risico dat feestvierders dit weekend een illegale rave organiseren in een oud militair domein in Glabbeek. Burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) zet alvast zeecontainers en drones in om een scenario zoals dat in april in Sint-Truiden te voorkomen. Toen feestten duizenden jongeren dagen aan een stuk in een natuurgebied.