Vooruit Tienen vraagt betere spreiding van elektrische laadpalen en oplossing voor personen zonder oprit

Tienen Zo lang mogelijk zelfstan­dig wonen in Tienen dankzij assisten­tie­wo­nin­gen Seniorie Houtemhof en Groenhof

De stad Tienen organiseert zaterdag 23 april een open huis in de assistentiewoningen Seniorie Houtemhof. In een assistentiewoning kan je in een huiselijke omgeving zo lang mogelijk zelfstandig wonen door de vele extra’s. De stad beheert in totaal 92 assistentiewoningen verspreid over Seniorie Houtemhof in de Houtemstraat en het Groenhof in Kumtich.

22 april