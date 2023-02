Voormalig gemeenteraadslid Jean-Pierre Matagne (78) onverwachts overleden

Matagne, burgerlijk ingenieur van opleiding, was reeds de derde generatie van een aannemersfamilie. In 2000 kwam hij op voor Open VLD tijdens de gemeenteraadsverkiezing en werd hij verkozen als opvolger. In september 2004, na het overlijden van André Vermote, zetelde hij effectief tot 2006. Nadien was hij geen kandidaat meer. Zijn schoonzoon Wim Bergé (CD&V) is vierde schepen voor stad Tienen. Jean-Pierre Matagne overleed totaal onverwacht op 14 februari.