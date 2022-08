Voor tweede dag op rij weerom bommelding bij ruitenwisserfabrikant, voorbije weken ook al opzettelijke brandstichtingen in bedrijf

Tienen REPORTAGE. Gemengde reacties in hartje Tienen op nieuwe locatie van Suikerrock: “Dat podium naast de kerktoren op de Grote Markt…Zeg nu zelf, dat had toch iets he!”

Suikerrock has left the building…Maak daar gerust Grote Markt van want de traditionele locatie in het hart van de stad werd ingeruild voor een festivalterrein aan de rand van Tienen. Blijft de vraag: hoe kijken de uitbaters van de cafés en restaurants naar de verhuizing van Suikerrock? En wat denkt de middenstand van de opmerkelijke verhuizing? Onze redactie stuurde een ploeg naar het centrum van Tienen om de sfeer op te snuiven.

31 juli