Vijftiger komt om het leven bij woningbrand in Bost bij Tienen

KVK Tienen wint eerste oefenpot in het eigen Bergéstadi­on tegen tweedenati­o­na­ler Houtvenne: “Ideaal om minuten te maken”

Op de herstart van de competitie is het nog even wachten, niemand die op dit moment zeker weet hoe lang. Maar oefenmatchen kunnen gelukkig wel al doorgaan en in dat verband klopte KVK Tienen vanmiddag tweedenationaler Houtvenne met 2-0. De eerste match nota bene die kon doorgaan op het heraangelegde kunstgrasveld in het eigen Bergéstadion.

9 januari