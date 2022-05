Vier nieuwe namen gekend en toveren zaterdag om tot “I want to dance again @ Suikerrock 2022!”

TienenMet The Chemical Brothers hadden we op zaterdag 30 juli al een epic headliner, maar nu wordt heel die dag één vette party met de toevoeging van Chibi Ichigo, Froukje, Compact Disk Dummies en The Subs. En daar bovenop wordt er eind juni ook nog één knaller aan die line-up toegevoegd.

Partyen en afterpartyen kan op het nieuwe Suikerrock terrein aan de beroemde DJ-stage. Hiervoor dropt de organisatie vandaag een star spangled line-up voor het hele weekend met onder andere Omdat Het Kan Soundsystem Ft. Average Rob, Dj Licious, Dr Lektroluv, Discobaar A Moeder, TLP, Amber Broos, Jan Vervloet en Suikerrock resident Dirk Stoops. Suikerrock 2022 vindt plaats van donderdag 28 juli tot en met zondag 31 juli, op het nieuwe terrein: De fabriekssite het Bietenplein aan de Tiense Suikerraffinaderij.

The Subs

Het Gentse drietal The Subs is al meer dan 15 jaar een ronkende naam in de Belgische dance/elektroscene, en heeft met o.a. ‘Kiss My Trance ‘, ‘The Pope of Dope’, ‘The Face of the Planet’, ‘Blank’, ‘UFO’ en ‘Preacher’ een patent op pompende hitsingles. The Subs, dat is energie, raven, dansen, en net dat hebben ze de voorbije twee jaar noodgedwongen moeten missen. Daarom maakten ze tijdens de lockdown samen met de Nederlandse dj Ogenn een nummer dat zowat het anthem werd van de party people tijdens de pandemie: ‘I Want to Dance Again’.

Gelukkig mogen we inmiddels terug ‘dancen’, dus smeer je benen al maar in want The Subs komen ze vakkundig aan flarden spelen!

Compact Disk Dummies

Lennert en Janus Coorevits uit Desselgem bestoken ons sinds 2012 als Compact Disk Dummies met welgemikte electro beats, gemaakt voor de grote podia en de betere dansvloeren. ‘The Reeling’, ‘Holy Love’, ‘Girls Keep Drinking’ en ‘Remain in Light’ zijn inmiddels Dummies-dancefloor classics. Ze wonnen ook de ‘Best Dance’ award op de MIA’s 2020 (voor o.a. Dimitri Vegas & Like Mike!), en in volle coronaperiode brachten ze ‘Neon Fever Dream’ uit, een nieuw album met daarop o.a. de singles ‘I remember’ en ‘On repeat’. Compact Disk Dummies live is een unieke belevenis. Dat mochten we vorig jaar nog aan de lijve ondervinden op Factory of Sweetness! Meedogenloze beats waarop niemand kan blijven stilstaan!

Volledig scherm Factory of Sweetness! zal doorgaan op het bietenplein. © Suikerrock

Froukje

De Rotterdamse popsensatie Froukje is nog maar 18 als ze begin 2020 met haar single ‘Groter dan Ik’ meteen één van de nieuwe beloften van de Nederlandse alternatieve pop wordt. Met de tweede single ‘Ik Wil Dansen’ (en door een samenwerking met Willem Ardui van blackwave.) zet ze zich ook in België op de kaart. Het nummer schopt het tot ‘Song van het jaar 2021’ in Nederland, en samen met de EP ‘Licht en Donker’ betekent het haar definitieve doorbraak. ‘Zonder gezicht’, haar samenwerking met goede vriendin S10 (de Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival) , gooit inmiddels hoge ogen in De Afrekening van Studio Brussel, en in Nederland vult ze inmiddels moeiteloos grote zalen! Kom kennis maken met de nieuwste popprinses!

Chibi Ichigoo

Chibi Ichigo (‘kleine aardbei’ in het Japans), is de artiestennaam van Sabina Nurijeva . De Limburgse met Russische roots, zingt en rapt in het Nederlands en Russisch op opzwepende elektronische beats. Het grote publiek leerde haar kennen via ‘De Slimste Mens ter Wereld’, waar ze haar vriend en beatleverancier van o.a. Zwangere Guy, UM!, eruit kegelde.

Hij nam het haar niet kwalijk, en leverde de beats voor haar binnenkort te verschijnen debuutplaat. De singles ‘Paranoia’ en ‘GRACHT’ zijn hiervan de vooruitgeschoven bommetjes. Op ‘GRACHT’ werkte ze samen met One Track Brain (aka Jeroen De Pessemier van The Subs) en hoor je ook de gitaar van Jan Paternoster. Knallen vanaf de eerste noot!