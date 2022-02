VIDEO. Ward Lemmelijn (24) kroont zich opnieuw tot wereldkampioen indoorroeien: “Karakter en volharding getoond”

“De kans op kleine uiltjes is niet onbestaan­de in hartje Leuven”: natuurgids Stijn Vranckx (39) over de ‘Big Five’ in onze natuur

Leuven is in de ban van een oehoe-koppel dat zich in het centrum heeft genesteld. “Maar ook de goudjakhals is stilaan op weg naar onze streken”, weet Leuvenaar en natuurgids Stijn Vranckx. En hoe zit het met andere grote dieren, zoals het everzwijn, de vos en de wolf? Of mogen we ooit zelfs een lynx verwelkomen? Ontdek het antwoord hier.

