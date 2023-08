Verkeersmaatregelen voor Dorpsfeesten Goetsenhoven

Tienen Fietst en wandelt

Op zondag 3 september gaan ze de sportieve toer op met ‘Tienen fietst en wandelt’. Laat je verrassen door de mooie natuur en trek erop uit met het gezin, de fiets- of wandelvrienden of gewoon in je eentje! Recreatief fietsen langs landelijke en verkeersarme wegen, dat blijft het uitgangspunt van ‘Tienen fietst en wandelt’.