Verkeersmaatregelen voor derde rit van de Ronde van Vlaams-Brabant

Leuven Zingt verwacht 10.000 bezoekers op Oude Markt: “Uiteraard komt er ook dit jaar een bekende ‘mystery guest’ meezingen”

De 21ste editie van Leuven Zingt staat voor de deur en dat is voor heel wat muziekliefhebbers een hoogdag. Zonder enige twijfel zal de Oude Markt alweer veranderen in één groot podium met zo’n 10.000 zangers en zangeressen die meezingen op hits die iedereen kent: “Allicht ga je naar huis met een schorre stem maar was je voor minstens één avond zelf de vedette. En dat maakt een mens gelukkig”, vertelt mede-organisator Hugo Mertens.