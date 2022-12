Verkeersmaatregelen Santa Run

Tienen Kom meteen in de kerststem­ming kom naar de Singalong Winterma­gie

Laat je je in de zomer ook helemaal gaan tijdens Tienen Zingt?Dan is de Singalong in de O.L.V.-ten-Poelkerk ongetwijfeld iets voor jou! Het kerstconcert is op zondag 18 december om 16.30 uur in de O.L.V.ten Poelkerk, Grote Markt in Tienen. Dat wordt een namiddag om al helemaal in kerststemming te geraken en vooral om van te genieten.

16 december