Verbroederingsstraat afgesloten

Tienen 84-jarige fietser komt onder vrachtwa­gen terecht en overleeft het niet

Op de Moespikvest in Tienen is donderdagnamiddag een ongeval gebeurd waarbij een fietser om het leven is gekomen. De Moespikvest is afgesloten omdat de vaststellingen nog volop aan de gang zijn, de politie zorgt voor een omleiding.

4 augustus