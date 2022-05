VeloVeilig-journalist Stijn Vlaeminck neemt burgemeester en schepen mee voor ritje door de stad: “Ik ben zelf geschrokken van sommige situaties”

TienenStijn Vlaeminck trekt deze week met VeloVeilig, een initiatief van HLN, door Vlaanderen om gevaarlijke fietspunten in kaart te brengen. Ook u kunt de kaart verder aanvullen . Dinsdag was Tienen aan de beurt. Burgemeester Katrien Partyka en schepen van Mobiliteit Liesbeth Vanderloock fietsten even mee met Stijn door onze stad en merkten zelf aan den lijve welke plaatsen ronduit gevaarlijk zijn en wat er beter kan.

Stijn, Katrien en Liesbeth kregen versterking van de fietsersbond om hun tochtje in volle ochtendspits af te leggen. Vanop de Grote Markt trok ging het richting Gilainstraat naar de Oplinterse poort om zo via de Vesten naar het vijfarmenkruispunt de weg richting Leuven in te slaan.

Volledig scherm Het vijfarmenkruispunt is niet de meest ideale locatie voor fietsers. © Joel Hoylaerts / Photonews

Zelfs voor burgemeester Partyka, die zowat dagelijks op de fiets zit, was het eventjes wennen. Niet enkel omdat ze nu op pad was met een bakfiets. “De pijnpunten ken ik helaas zelf maar al te goed. Toch was het eventjes schrikken van sommige smalle voetpaden of opletten geblazen voor openzwaaiende portieren. Er zijn helaas wel wat gevaarlijke punten”, zegt Partyka.

6.000 leerlingen

Toch is het niet steeds even eenvoudig om zulke situaties aan te pakken, zo blijkt. “Zo weten we dat het aan de Leuvenselaan met de aansluiting op de grote ring een gevaarlijke oversteekplaats is voor fietsers. De Leuvenselaan is echter een gewestweg, dus moeten we samen met het AWV bekijken hoe we dit kunnen verbeteren. Ook in het centrum zijn er locaties die we kunnen verbeteren zoals dat al gebeurde met de Vesten. Maar liefst zesduizend jongeren lopen school in Tienen. Als ouder wil je dat je kind op een veilige manier met de fiets naar school kan, dus eigenlijk zou alles zo fietsveilig moeten zijn.”

Volledig scherm De Vesten werden al fietsveilig gemaakt. © Joel Hoylaerts / Photonews

Ook voor schepen Liesbeth Vandeloock was het niet meteen een verrassing dat er veel werk aan de winkel is. “Begin dit jaar kregen we al een rapport van de fietsersbond met de pijnpunten. In oktober vorig jaar hielden we de enquete over het bereikbaarheidsplan: daaruit zijn maar liefst 961 werkpunten naar boven gekomen. Over alle deelgemeentes heen én voor alle soorten weggebruikers uiteraard. Sommigen hiervan zijn dringend, andere punten zijn dan weer (verkeers)technisch niet om op heel korte termijn te realiseren. Deze rit was toch weer leerrijk en het zal een grote uitdaging zijn om onze stad fietsveilig te maken. Dat beseffen we en we maken er werk van. Al moeten we ook toegeven dat niet alles op één dag kan.”

VeloVeilig Vlaanderen is een initiatief van HLN met de steun van P&V Verzekeringen.

